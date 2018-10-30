Учёные создали умный браслет для предупреждения приступов эпилепсии

Амстердам, , 09:48 — REGNUM Учёные из Нидерландов разработали умный браслет, который может предупреждать о приступах эпилепсии. Об этом сообщается в журнале Neurology.

Прибор мониторит сердцебиение и движения пациента. Если он зафиксирует повышенную активность и сокращения мыщц, которые характерны для приступа эпилепсии, то световой индикатор загорается красным цветом.

Отмечается, что работу браслета протестировали на 28 пациентах с эпилепсией. Прибор правильно распознал приступы в 85% случаев. При этом он смог верно сообщить о тонико-клонических приступах, которые считаются самыми серьёзными, в 96% случаев.

По словам учёных, что использование браслета улучшит и упростит мониторинг приступов эпилепсии, а также уменьшит количество внезапных смертей из-за этой болезни.

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