Учёные УрФУ исследуют новые электродные материалы и разрушение композитов

Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Несколько исследований планируют провести учёные Уральского федерального университета на средства грантов, выделенных Российским фондом фундаментальных исследований. Сумма каждого из трехлетних грантов составит от 3,5 до 6 млн рублей в год, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Поддержку фонда получили проекты, связанные с созданием высокоэффективных электродных материалов для электрохимического синтеза аммиака в протон-проводящем электролизере, исследованием физических механизмов разрушения композиционных материалов биологического происхождения с иерархической структурой, разработкой новых средств защиты растений от фитопатогенов на основе веществ с двойной функциональностью. Эти направления определены по итогам конкурса «Стабильность».

"Задача конкурса — поддержка научных проектов, выполняемых сложившимися научными коллективами, состоящими преимущественно из молодых ученых, под руководством молодого кандидата или доктора наук, в том числе с целью стабилизации научных коллективов», — сообщили в пресс-службе вуза.

Также поддержку получили проекты междисциплинарных фундаментальных исследований по теме «Современные проблемы фотоники инфракрасного диапазона» и «История Евразии в материальных памятниках древности: традиции и современные подходы в археологических исследованиях». Ещё два представителя университета выиграли гранты для организации российских и международных научных мероприятий.

Проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев пояснил, что перечисленные направления работы — не типовые, они относятся к новым проектам фонда, которые отличаются сравнительно большим финансированием. Всего на проведение исследований РФФИ выделит около 20 млн рублей в год в течение трех лет.

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