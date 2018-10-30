Видео: учёные обнаружили осьминога с «ушами»

Лос-Анджелес, США, , 09:36 — REGNUM Учёные из США обнаружили и зафиксировали на видео редкого осьминога с «ушами». Об этом сообщается на YouTube-канале команды судна Nautilus, которая проводила экспедицию у побережья Калифорнии.

Отмечается, что был обнаружен осьминог рода Grimpoteuthis. Эти животные обитают на глубине от 100 метров до пяти километров. Обычно они плавают у самого дна океана.

Размеры такого осьминога не превышает 20−30 сантиметров, хотя встречались экземпляры длиной 1,8 метра. Запечатленный на видео осьминог был достаточно крупным, около 60 сантиметров, и находился на глубине в 3,2 километра.

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