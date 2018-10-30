Вторник, 30 Октября 2018 года
11:28:16 МСК

Видео: учёные обнаружили осьминога с «ушами»

Наука

Был обнаружен осьминог рода Grimpoteuthis

Лос-Анджелес, США, 30 октября 2018, 09:36 — REGNUM  Учёные из США обнаружили и зафиксировали на видео редкого осьминога с «ушами». Об этом сообщается на YouTube-канале команды судна Nautilus, которая проводила экспедицию у побережья Калифорнии.

Отмечается, что был обнаружен осьминог рода Grimpoteuthis. Эти животные обитают на глубине от 100 метров до пяти километров. Обычно они плавают у самого дна океана.

Размеры такого осьминога не превышает 20−30 сантиметров, хотя встречались экземпляры длиной 1,8 метра. Запечатленный на видео осьминог был достаточно крупным, около 60 сантиметров, и находился на глубине в 3,2 километра.

Читайте также: Учёные выделили новый вид гигантских осьминогов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить