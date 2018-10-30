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В Москве ночь на 30 октября стала самой холодной с начала осени

Наука

В Подмосковье термометр показал 2,5 градусов ниже нуля

В Москве ночь на 30 октября стала самой холодной с начала осени
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 30 октября 2018, 09:01 — REGNUM  Ночью 30 октября в Москве похолодало до минус 1,9 градуса. Такая погода стала самой холодной с начала осени, следует из данных Гидрометцентра России.

Осенний минимум зафиксировала базовая городская метеостанция ВДНХ. На метеостанции Черусти в Подмосковье термометр показал 2,5 градусов ниже нуля. Столь низких температур в сентября и октябре еще не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября синоптики обещали москвичам переменную облачность, отсутствие осадков и температуру +1…+3 градуса в столице и 0…+5 — в регионе. В первые дни ноября ожидается потепление до +12 градусов.

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