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Более сотни человек готовы зимовать на станции Академик Вернадский

Наука

Однако поедут на станцию только 12 человек

Киев, 29 октября 2018, 23:13 — REGNUM  К участию в 24-й украинской антарктической экспедиции в 2019—2020 годах готовы 116 кандидатов, сообщает 29 октября «Укринформ».

По данным Национального антарктического научного центра (НАНЦ), в 2018 году поступило больше всего заявок на участие в экспедиции, поскольку центр впервые объявил открытый конкурс. Отмечается, что 26 кандидатов в члены экспедиции — женщины, хотя раньше лиц женского пола в Антарктиду не брали. Большинство женщин планируют быть поварами или врачами. В среднем конкурс составляет более 10 человек на одно место.

Напомним, 24-я экспедиция отправится на станцию Академик Вернадский. Экспедиция состоит из 12 человек: семи ученых, врача, повара, электрика, администратора связи и механика.

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Научные исследования
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