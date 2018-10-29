Шведские учёные: отсутствие постоянной нагрузки приводит к заболеваниям

Стокгольм, , 21:52 — REGNUM Так называемый «синдром повышенной утомляемости» может быть прямым результатом низкой загруженности на работе, считает Тёрес Теорделл, профессор Стокгольмского университета, в прошлом занимавшийся изучением стресса и его влияния на человека. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

SvT запросили мнение профессора после того, как француз Фредерик Дезнар обвинил своего работодателя в том, что отсутствие стимулов в работе привело к заболеванию так называемым «синдром повышенной утомляемости», который впоследствии привёл Фредерика к клинической депрессии. Теорделл считает, что такое вполне возможно, однако с осторожностью отмечает, что выяснить истинную причину синдрома крайне трудно при наличии многих влияющих факторов.

­ — Человек становится похож на зомби, ему трудно мобилизовать себя на какую-либо активность. Мозг, в свою очередь, не отличает, по какой причине ему трудно мобилизоваться, — говорит Теорделл.

Ранее стало известно, что 46-летний француз Фредерик Дезнар подал в суд на своего работодателя с обвинением в том, что из-за небольшого количества малозначимых задач Фредерик стал жертвой депрессии и находился на грани самоубийства.