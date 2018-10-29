Учёные собрались в Казани в поисках моделей персонализированной медицины

Казань, , 15:51 — REGNUM Пятая Международная конференция Постгеном-2018 «В поисках моделей персонализированной медицины» начала работу 29 октября в Казанском федеральном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что научное событие на несколько дней объединит специалистов из разных стран: Японии, Канады, Дании, Индии, Германии, Швейцарии, Польши, Ирана. Если в предыдущие годы участники мероприятия пытались ответить на вопрос, когда персонализированная медицина станет доступной в каждом городе страны, то пятая конференция «логически меняет свои акценты», пояснили в вузе. От обсуждения сути новейших технологий предлагается перейти к поиску моделей цифровой постгеномной персонализированной медицины.

«Весь мир живет идеями трансляции. Как сделать так, чтобы знания из лабораторий применялись медицинскими практиками? Медицина сегодня нуждается в новых технологиях, но в мире нет понимания того, как это сделать», — отметил соорганизатор мероприятия, руководитель Научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства Вадим Говорун.

Выступая с приветственным словом, он предположил, что свежие идеи и решения могут возникнуть на площадке форума, что даст участникам новый импульс и «оплодотворит это истинно мультидисциплинарное направление».

Основная часть переговоров и дискуссий пройдут в стенах Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Всего конференция охватывает 10 секций, также будут проведены дополнительные круглые столы по отдельным темам. Больше всего решений предполагается выработать по персонализированной медицине: этой теме посвящено сразу четыре секции. Мероприятие продлится пять дней и завершится 2 ноября.

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