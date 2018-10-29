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Проректор белгородского вуза сообщил о важности сохранения научных школ

Наука

Вузы должны сохранить связи с хозяйствующими субъектами

Белгород, 29 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Проректор Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г. Шухова Сергей Михайличенко выступил с докладом на международной конференции «Малоэтажная Россия-2018», где отметил важность сохранения научных школ. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба вуза.

Конференция прошла в Москве по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей. На ней был рассмотрен и обсужден передовой отечественный и зарубежный опыт в области проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффективного малоэтажного жилья с использованием BIM моделирования и оценки стоимости жизненного цикла зданий и ряд других тем.

Михайличенко представил доклад «Подготовка и переподготовка кадров — основа модернизации отрасли», во время которого сообщил о важности сохранения и развития связей вузов с хозяйствующими субъектами и тем самым сохранения уникальных научных школ университетов.

Участниками мероприятия стали руководители Минстроя РФ, Минпромторга РФ, представители администраций российских регионов, вузов, а также руководители строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что по итогам конференции выработаны рекомендации по развитию малоэтажного строительства для обеспечения населения жильем в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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