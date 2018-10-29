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«Кенозерские чтения — 2013»

Наука

«Культурные ландшафты: традиции для развития»

«Кенозерские чтения — 2013»
Обложка сборника статей «Кенозерские чтения — 2013. Культурные ландшафты: традиции для развития»

Архангельск, 29 октября 2018, 18:47 — REGNUM   ИА REGNUM публикует сборник материалов шестой Международной научно-практической конференции «Кенозерские чтения — 2013. Культурные ландшафты: традиции для развития», посвященной сохранению традиций и развитию культурных ландшафтов Русского Севера. Среди авторов сборника — ученые, сотрудники музеев-заповедников и национальных парков, представители властей и общественных организаций.

В сборнике обсуждается, какой перспективный формат для местного сообщества, внешнего интереса и сохранения наследия представляет собой культурный ландшафт, каковы критерии выдающейся универсальной ценности, как развивается культурный ландшафт при сохранении традиций. Важен также конкретный опыт, приобретенный на местах, как в России, так и за рубежом. Отдельная часть сборника посвящена научным аспектам вопроса.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся природой и культурой Русского Севера, и будет особенно интересен сотрудникам музеев, заповедников, национальных парков, изучающим культурный ландшафт как объект научного и социально-экономического развития территорий.

Книгу можно скачать по ссылке

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