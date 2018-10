Учёные нашли изменения в мозге после длительного пребывания в космосе

Москва, , 12:18 — REGNUM Учёные из России, Германии и Бельгии пришли к выводу, что структура головного мозга меняется из-за длительного пребывания в космосе. Об этом сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

В исследовании участвовали 10 космонавтов, которые проходили МРТ-сканирование головного мозга до полёта, а также сразу после полёта и спустя несколько месяцев после него.

Отмечается, что за время пребывания в космосе объём серого и белого вещества уменьшается, а спинномозговой жидкости — увеличивается.

Авторы исследования предположили, что обнаруженные структурные изменения могут быть одной из причин нарушений после полета в космос, в частности — проблем со зрением.

