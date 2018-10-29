На северо-востоке Китая, возможно, найдено поселение бронзового века

Чанчунь, Китай, , 08:19 — REGNUM Археологи обнаружили руины древних домов и зольники, наряду с костями животных, бронзовыми изделиями, а также каменными инструментами в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Находки времен бронзового века были обнаружены в песчаных дюнах близ деревни Дацзиньшань около города Шуанляо, сообщили в Школе археологии при Цзилиньском университете. Археолог, возглавлявший раскопки Фан Ци отметил, что руины могут служить свидетельством жилого рыбацкого поселения древних людей на востоке реки Ляохэ. Причем там может, по его словам, содержаться огромное количество еще не извлеченных на поверхность костей животных и предметов быта.

Площадь найденных руин занимает 150 метров в длину и 100 метров в ширину. В настоящее время раскопками занимаются археологи из Китая, Франции и США. Они стартовали в июле текущего года и занимают площадь 1 тыс. кв. метров. По завершению раскопок археологи намерены направить в Оксфордский университет 20 образцов для проведения углеродного анализа.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая в провинции Шаньси была найдена гробница с древними фресками эпохой династии Цзинь (1115−1234 до н. э.).

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