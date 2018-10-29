Выпущенный Путиным на волю тигр Борис нашел «невесту»

Биробиджан, , 08:06 — REGNUM Амурский тигр по кличке Борис, выпущенный несколько лет назад в тайгу президентом России Владимиром Путиным, вероятно, отыскал себе «невесту». Об этом сообщили 29 октября в Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр», осуществляющей наблюдение за редкими животными.

По сведениям экспертов центра, фотоловушки зафиксировали появление Бориса на участке тигрицы Филиппы в Еврейской автономной области (ЕАО).

«Интервал, с которым тигры появились на фотоловушке совсем невелик — в пределах недели», — говорится в сообщении организации в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин посетил государственный природный зоологический заказник областного значения «Желундинский». Глава государства принял участие в одном из мероприятий Программы изучения и сохранения амурского тигра, выпустив на волю тигрят, которых в заказнике подготовили к самостоятельной жизни в дикой природе.

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