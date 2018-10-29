В России испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя

Москва, , 07:36 — REGNUM В России успешно прошли наземные испытания системы охлаждения создаваемой космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Отмечается, что заказчиком выступила российская государственная корпорация «Роскосмос», исполнитель — «Исследовательский центр имени Келдыша».

Так, испытания выявили закономерности работы элементов и узлов перспективных систем отвода тепла установки в наземных условиях, которые максимально приближены к условиям космического пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерные установки нового класса позволят решать задачи, требующие высокого уровня электрической мощности. Они могут быть установлены на космические аппараты, для работы которых не нужен солнечный свет.

В 2010 году российские специалисты впервые заговорили о необходимости создать космический транспортно-энергетический модуль на базе ядерной энергетической установки мегаваттного класса. По словам разработчиков, такой аппарат будет способен решить ряд задач. В частности, он поможет осуществить программы по изучению Луны и отправить к дальним планетам научные миссии.

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