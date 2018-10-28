В Берлине прошла встреча китайских и немецких ученых

Берлин, , 20:04 — REGNUM Посольство КНР в Берлине устроило прием, посвященный 40-летнему юбилею курса реформ и открытости и подписания совпавшего с началом его проведения китайско-германского межправительственного соглашения в научно-технической сфере, сообщает 27 октября Синьхуа.

Подводя итоги многолетнего сотрудничества ученых двух стран, заместитель министра науки и технологий КНР Хуан Вэй выделил его основные итоги, к которым отнес создание широких платформ взаимодействия с гибкими механизмами, укрепление межрегионального сотрудничества и связей в промышленной сфере.

Временный поверенный в делах посольства КНР в ФРГ Чжан Цзюньхуэй обратил внимание на роль инноваций в состыковке немецких инициатив с проектом «Пояса и пути».

В свою очередь, президент Объединения имени Гельмгольца Отмар Вистлер и профессор химии Билефельдского университета Катарина Козе-Хенгхаус, комментируя итоги форума, выразили уверенность в прочности и надежности двустороннего научного партнерства и в его пользу как для Китая, так и для Германии.