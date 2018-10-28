Ученые зафиксировали в Китае выброс вещества, разрушающего озоновый слой

Бристоль, Великобритания, , 13:30 — REGNUM Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) зафиксировали выбросы тетрахлорметана, разрушающего озоновый слой, в восточном Китае. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба университета.

Выбросы тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) приводят к истощению озонового слоя Земли, защищающего от вредного ультрафиолетового излучения. С 2010 запрещены промышленные процессы с использованием этого вещества, при котором оно может попасть в атмосферу.

Группа ученых из Великобритании, Южной Кореи, Швейцарии, Австралии и США собрала и обработала данные о концентрации тетрахлорметана в атмосфере.

Руководитель исследовательской группы доктор Марк Лант из Бристольского университета заявил, что результаты исследования показали, что выбросы тетрахлорметана продолжаются на некоторых территориях Азии. Так, в 2012 на территории китайской провинции Шаньдун появился новый источник выбросов.

Исследователи отметили, что выбросы тетрахлорметана могли произойти во время производства других химикатов.

Доктор Мэтт Ригби подчеркнул, что их работа только устанавливает местоположение выбросов, но эти данные не позволяют сделать вывод о промышленных процессах, при которых происходили выбросы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Китае были обнародованы итоги выполнения «Плана действий по предупреждению и контролю над загрязнением». Анализ атмосферы показал, что за время выполнения «Плана действий» в 74 городах среднегодовая концентрация опасных твердых частиц сократилась в среднем на 31%.