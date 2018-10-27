Обнинские учёные представили предложения по развитию композитной отрасли

Калуга, , 17:10 — REGNUM Генеральный директор Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области Андрей Силкин принял участие в пленарном заседании VI Форума «Композиты без границ».

Как сообщили 27 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии», участники встречи обсудили общее состояние и тенденции развития композитной отрасли в России.

В ходе дискуссии было отмечено, что без расширения сферы применения композиционных материалов невозможны опережающее развитие наукоёмкого производства и конкурентоспособность продукции на международном рынке.

По мнению экспертов, основным препятствием для масштабного внедрения материалов на основе углеродных тканей является высокая зависимость от зарубежных поставщиков. Причем, эта проблема касается не только исходных материалов, но и станочного парка, и программного обеспечения.

«Санкционная политика — это вызов, не принять который мы не можем. Эти условия должны нас мобилизовать. Тем более что в активе уже есть успешный проект, реализованный в условиях санкционного давления — это космический корабль «Буран». Для нашего времени таким проектом должен стать авиалайнер МС-21, способный вывести на качественно новый уровень отечественное авиастроение и всю промышленность», — считает генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Напомним, ОНПП «Технология» — одно из передовых инновационных предприятий России в области разработки и производства композиционных материалов, лидер по объему производства изделий из них. «Технология» занимает треть российского рынка композитов, входя в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире. Объем НИОКР и поставок серийной продукции из полимерных композиционных материалов ежегодно увеличивается не менее чем на 20% и составляет порядка 20 тонн углепластиковых конструкций в год. Наибольший объем изделий из ПКМ производится для аэрокосмической отрасли.