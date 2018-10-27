Первые позвоночные животные долго оставались в прибрежных водах — ученые

Филадельфия, США, , 16:19 — REGNUM Первые позвоночные животные около 100 млн лет не покидали границ прибрежных вод, показало исследование ученых из США и Великобритании, опубликованное в журнале Science.

Группа исследователей из Пенсильванского университет (США), Мичиганского университета (США), Манчестерского университета (Великобритания) и Бирмингемского университета (Великобритания) проанализировала окаменелости первых позвоночных животных, известных человеку.

Исследовательская группа составила базу данных из 2827 окаменелостей рыб, возраст которых составляет от 360 до 480 миллионов лет. Именно в этот период произошло выделение хордовых (обладающих осевым скелетом) животных.

Палеобиологи использовали математические методы для определения среды обитания этих первых позвоночных животных. Исследование показало, что в течении около 100 миллионов лет позвоночные животные обитали в береговой зоне океанов, не продвигаясь в реки или озера.

Ученые предположили, что движение первых позвоночных рыб в реки и озера совпало с девоновским периодом палеозойской эры, в который появились и первые наземные позвоночные.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Китае были обнаружены окаменелости древней рыбы возрастом 420 млн лет. Эта находка показала, что широкое распространение рыб на Земле могло начаться в эпоху силурийского, а не девонского периода.