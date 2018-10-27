Суббота, 27 Октября 2018 года
16:55:42 МСК

В пищеварительной системе человека обнаружили пластик

Наука

Результаты исследования были представлены на медицинской конференции в Вене

Вена, 27 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Исследование австрийских ученых показало наличие частиц пластика в пищеварительной системе человека. Результаты исследования были представлены на конференции Европейского общества гастроэнтерологов в Вене.

Ученые из Венского медицинского университета провели исследование с 8 добровольцами из разных стран. У добровольцев были взяты пробы стула, в которых были обнаружены частицы микропластика.

Исследователи отметили, что пластик мог попасть в пищеварительные системы добровольцев разными путями: через морскую рыбу, жидкость из пластиковых упаковок или даже через зубную пасту, содержащую полиэтиленгликоль.

Гастроэнтерологи отметили, что пластик может служить проводником для ядохимикатов и вредных микроорганизмов, повреждать ворсинки кишечника и накапливаться в организме.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Европейский парламент принял законопроект, запрещающий производство некоторой одноразовой пластиковой продукции. Запрет вступит в силу с 2021 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить