В пищеварительной системе человека обнаружили пластик

Вена, , 15:31 — REGNUM Исследование австрийских ученых показало наличие частиц пластика в пищеварительной системе человека. Результаты исследования были представлены на конференции Европейского общества гастроэнтерологов в Вене.

Ученые из Венского медицинского университета провели исследование с 8 добровольцами из разных стран. У добровольцев были взяты пробы стула, в которых были обнаружены частицы микропластика.

Исследователи отметили, что пластик мог попасть в пищеварительные системы добровольцев разными путями: через морскую рыбу, жидкость из пластиковых упаковок или даже через зубную пасту, содержащую полиэтиленгликоль.

Гастроэнтерологи отметили, что пластик может служить проводником для ядохимикатов и вредных микроорганизмов, повреждать ворсинки кишечника и накапливаться в организме.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Европейский парламент принял законопроект, запрещающий производство некоторой одноразовой пластиковой продукции. Запрет вступит в силу с 2021 года.