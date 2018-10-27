Шум заставляет дельфинов общаться «короткими фразами»

Итака, США, , 14:16 — REGNUM Звуковая коммуникация дельфинов упрощается в местах с высоким уровнем шума, показало исследование американских биологов, опубликованное в журнале Biology Letters.

Дельфины обладают развитой системой звуковой коммуникации. Эти млекопитающие используют разные типы звуков: визги, щелканье, скрипы, хлопки и так далее. Ученым удалось выявить до 180 знаков, образующих «язык» дельфинов.

Биологи из Корнеллского университета и Университета штата Мэриленд изучили влияние звукового загрязнения на коммуникацию дельфинов. Для этого ученые собрали и изучили записи «речи» дельфинов и окружающих звуков.

Анализ собранных данных показал, что при повышении уровня шума дельфины упрощают звуковую сигнализацию: «фразы» становятся короче и сдвигаются к более высоким частотам.

Ученые отметили, что основные шумы, которые оказались на записях, являются антропогенного происхождения. Биологи предположили, что в будущем, когда трафик судов возрастет, шумовое загрязнение мирового океана может стать действительной проблемой. Для предотвращения этого биологи предлагают стимулировать использование более тихих двигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября редкие белые дельфины появились возле 55-километрового моста, соединяющего Гонконг, Макао и Чжухай. Ранее проект этого моста критиковали экологи, считая, что такое масштабное строительство может привести к сокращению популяции китайских белых дельфинов.