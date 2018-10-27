Сыктывкарские биологи предложили вымораживать борщевик

Сыктывкар, , 13:09 — REGNUM О результатах эксперимента по новому способу борьбы с борщевиком рассказали биологи Сыктывкара в эфире телеканала «Юрган».

Ученые из Института биологии Коми научного центра УРО РАН предложили способ борьбы с борщевиком, который подойдет для северных регионов. Почки сорняка погибают при температуре ниже 15°, но снежное покрытие защищает их от морозов.

Весной 2018 года был проведен эксперимент по вымораживанию корневой системы и почек растения. Простое удаление снега дало практически 100% результат.

Биологи отметили, что одного эксперимента недостаточно, поэтому в 2019 году эксперимент пройдет на трех больших территориях. Эта технология позволит эффективно бороться с ядовитым сорняком там, где нельзя использоваться гербициды (например, возле водоемов).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Московская областная дума установила административное наказание для лиц, допустивших зарастание земельных участков борщевиком. С физических лиц смогут взыскать штраф от 2 до 5 тысяч рублей, с должностных — от 20 до 50 тысяч рублей, с юридических — от 150 тысяч до 1 млн рублей.