В новосибирском Академгородке представили технологию восстановления костей

Цитата из х/ф «Окно во двор». Реж. Альфред Хичкок. 1954. США

Новосибирск, , 11:58 — REGNUM Технологию восстановления костной ткани «Биоматрица» представил аспирант НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН Валерий Терещенко 26 октября на Школе «Навигатор инноватора» в Академгородке в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Академпарка.

Проект «Биоматрица» стал одним из инновационных проектов, представленных в финале Школы «Навигатор инноватора», организованной Фондом «Сколково» и Технопарком новосибирского Академгородка.

Автор проекта Валерий Терещенко рассказал, что начал разработку новой технологии в период прохождения ординатуры в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна.

Сейчас для лечения скелетных дефектов используются металлические протезы. Контакт металла с костью может привести к деградации костной ткани, поэтому медики во всем мире занимаются разработкой альтернативных технологий. В основе проекта «Биоматрица» лежит идея встраивания в поврежденный участок кожи специального изделия, вокруг которого формируется костная ткань.

Терещенко сообщил, что сейчас идет подготовка к этапу клинических испытаний, который требует привлечения грантовой поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты Томского политехнического университета и НИИ онкологии Томска представили новый материал для изготовления биодеградируемых имплантов, которые со временем замещаются костной тканью.