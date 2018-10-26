«Наследники Ползунова» в Рубцовске начали создавать своих первых роботов

Рубцовск, Алтайский край, , 05:43 — REGNUM Воспитанники рубцовского филиала центра детского научного инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» в Алтайском крае генерируют идеи по созданию роботов. Они приступили к изучению и разработке систем автоматизированного управления. Вполне возможно, отмечают в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), что скоро изобретенные ими машины будут помогать людям изучать бесконечность космоса.

В октябре центр, созданный благодаря Фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, получил несколько десятков комплектов оборудования для работы в рамках курса «Микропроцессорная техника и робототехника». Это микроконтроллеры, платы расширения для управления различными объектами, в том числе и с использованием беспроводных технологий, а также датчики, сервоприводы и многое другое. Стоимость оборудования составила почти 400 тысяч рублей.

«На занятиях дети научатся понимать архитектуру современных процессоров. Это базовый уровень. Приобретенные микросхемы или микрокомпьютеры имеют небольшие вычислительные мощности, но выполняют заданный алгоритм действий: направление движения, включение и выключение световых датчиков, управление температурой. Огромную роль здесь играет практическая значимость занятий. В вуз эти дети поступят уже с определённой базой навыков и знаний», — отметил директор рубцовского филиала центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Александр Шашок.

По направлению подготовки «Робототехника» сегодня в ЦДНИТТ Рубцовска занимаются две группы школьников по 15 человек из 5-го и 10-го классов. Для того, чтобы «оживить» своего первого робота, дети учатся устанавливать микрочипы и датчики, изучают строение электрода и электротехнику, постигают язык программирования и сами пробуют создавать программное обеспечение для выполнения роботами небольшого набора задач.

«Я увлекся робототехникой ещё два года назад. Вместе с папой мы начали строить свою метеостанцию. На протяжении всего этого времени мы отдельно приобретали детали для работы. Теперь же можно быстро и под контролем преподавателей реализовать идею создания не только метеостанции, но и написать научный проект, который можно будет представлять на конкурсах», — рассказал воспитанник рубцовского филиала центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Игорь Сутормин.

В 2019 году в рубцовский филиал центра «Наследники Ползунова» запланировано поступление современного оборудования для лабораторий химии и физики. Средства на это выделены фондом Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компанией.

Напомним, «Наследники Ползунова» базируются в Рубцовском индустриальном институте. Дополнительное образование в центре получают школьники с 5-го по 11-й класс. Педагоги вуза работают с ними по таким направлениям как физика, математика, химия, информатика и программирование, а также робототехника. Все занятия бесплатны.