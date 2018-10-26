Два спутника «Канопус» планируют запустить с Восточного 26 декабря

Москва, , 13:23 — REGNUM Два спутника серии «Канопус» планируют запустить с космодрома Восточный 26 декабря. Об этом 26 октября сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по подготовке к запуску космических аппаратов «Канопус-В» № 5 и № 6.

На сегодняшний день на орбиту были запущены четыре космических аппарата серии «Канопус». Спутник № 1 был запущен 22 июля 2012 года, «Канопус-В-ИК» запущен 14 июля 2017 года, а спутники № 3 и № 4 отправились на орбиту 1 февраля 2018 года.

Спутники «Канопус-В» могут получать многозональные и панхроматические изображения поверхности Земли для нужд Роскосмоса, РАН, МЧС, Минприроды, Росгидромета.

С их помощью можно обнаруживать крупные выбросы загрязняющих веществ, очаги лесных пожаров, а аткже следить за стихийными природными явлениями, вести мониторинг водных и прибрежных ресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спутник «Благовест» планируется запустить с космодрома «Байконур» 25 декабря.

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