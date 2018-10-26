Учёные заявили об открытии лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Учёные из США заявили об открытии лекарства, которое способно победить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в журнале Nature Chemistry.

Новое лекарство может препятствовать процессу накопления в мозге белка бета-амилоида и возникновения бляшек, которые вызывают когнитивные нарушения.

По словам учёных, для разработки лекарства необходимо было найти вещество, которое могло бы предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели.

Отмечается, что были проведены эксперименты на мышах. Выяснилось, что лекарство действительно предотвращает гибель клеток и не обладает токсичным действием.

Читайте также: Российские ученые синтезировали пептид для борьбы с болезнью Альцгеймера