Пятница, 26 Октября 2018 года
13:37:35 МСК

Учёные заявили об открытии лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера

Наука

Новое лекарство может препятствовать процессу накопления в мозге белка бета-амилоида

Лос-Анджелес, США, 26 октября 2018, 13:11 — REGNUM  Учёные из США заявили об открытии лекарства, которое способно победить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в журнале Nature Chemistry.

Новое лекарство может препятствовать процессу накопления в мозге белка бета-амилоида и возникновения бляшек, которые вызывают когнитивные нарушения.

По словам учёных, для разработки лекарства необходимо было найти вещество, которое могло бы предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели.

Отмечается, что были проведены эксперименты на мышах. Выяснилось, что лекарство действительно предотвращает гибель клеток и не обладает токсичным действием.

Читайте также: Российские ученые синтезировали пептид для борьбы с болезнью Альцгеймера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить