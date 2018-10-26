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Российские онлайн-курсы проверят на прочность при помощи сrash-теста

Наука

Мероприятие пройдёт в рамках конференции по онлайн-образованию

Томск, 26 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Серию сrash-тестов для российских курсов онлайн-образования планирует проверить группа экспертов в рамках практической конференции EdMarketLаb по онлайн-образованию и корпоративному обучению. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

В состав жюри, которое будет проверять на прочность российские курсы, вошла директор Института дистанционного образования и САЕ «Институт человека цифровой эпохи» ТГУ Галина Можаева. Она пояснила, что предложенная экспертиза будет полезна, поскольку авторы получат полный профессиональный аудит, затрагивающий все аспекты — от выбора темы, производства видео, монтажа до стратегии продвижения курса на рынке.

«Процедура краш-теста будет состоять из презентации проекта, на которую авторы получат по пять минут. Затем последуют вопросы экспертов и вопросы из зала», — пояснила Можаева.

В роли строго жюри выступят четыре эксперта: Евгения Кулик (ВШЭ), Светлана Калмыкова (Центр открытого образования), Александр Волков (Поволжский региональный центр компетенций) и Галина Можаева (ТГУ).

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