В Иркутске разрабатывают инновационный комплекс энергообеспечения

Иркутск, , 08:42 — REGNUM Молодые учёные из Иркутска представили исследование по теме оптимизации многоагентных изолированных энергетических систем на международной научно-практической конференции «Использование возобновляемых источников энергии: новые исследования, технологии и инновационные подходы» в Ташкенте. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета.

Магистрантка первого курса кафедры электроснабжения и электротехники Наталья Бакшаева и аспирант Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН Андрей Страхов разрабатывают комплекс, представляющий собой многоступенчатую систему управления изолированной распределённой сетью. Основу этой структуры составят взаимосвязанные между собой установленный на трансформаторной подстанции сервер для обработки информации и передающие устройства.

Предполагается, что такие системы будут востребованы для обеспечения электроэнергией поселков и крупных промышленных предприятий, расположенных в труднодоступных районах.

«Мы предполагаем, что каждый потребитель получит возможность генерировать электрическую энергию самостоятельно», — сообщила Бакшаева.

Она добавила, что довольна своим участием в крупном международном форуме. На конференции в Ташкенте ей удалось пообщаться с опытными специалистами в области энергетики, а также познакомиться с новейшими технологиями.

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