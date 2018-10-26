В Казани обсудят роль научного сообщества в цифровой экономике

Казань, , 07:35 — REGNUM Бюджет Татарии оплатит международную научно-практическую конференцию республиканской Академии наук. Мероприятие, на котором будет обсуждаться роль научно-общественного сообщества в цифровой экономике, обойдётся республиканской казне более 3 млн рублей. Аукцион по выбору исполнителя пройдёт 16 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Услуга должна быть оказана до 10 декабря 2018 года, то есть на организацию мероприятия у победителя чуть более одного месяца. Преимущество в тендере отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Начальная цена лота — 3 075 200 рублей.

Тема конференции — роль научно-общественного сообщества в цифровой экономике. Победитель по условиям контракта должен будет предоставить зал площадью не менее 800 кв. м, который вмещает не менее 375 человек. В здании также должны быть медицинский пункт, стационарный пункт охраны порядка и арочный металлодетектор на входе, а также парковка на 350 мест. Организатор должен обеспечить трансфер до места проживания с вокзала или аэропорта и обратно — микроавтобус вместимостью не менее десять человек и не ранее 2016 года выпуска. А также — кофе-брейк в день проведения конференции для участников конференции на не менее 375 человек, обед и ужин на 150 человек, выпустить два сборника трудов, предоставить канцелярию, 30 мужских портфелей из искусственной кожи, разослать не менее 200 именных приглашений и бандеролей с материалами проведенной конференции. Для участников планируется экскурсия по Казани.

Данный же тендер включает в себя создание и размещение видеофильма хронометражом до 15 минут на телеканалах и информационную поддержку празднования 25-летия Академии информатизации республики.

Напомним, еще один тендер на существенную сумму из республиканского бюджета был объявлен министерством экономики. Оно планирует потратить 8,105 млн рублей на организацию и проведение регионального конкурса «Руководитель года». В стоимость закупки входят значки из золота 585-й пробы, весящие не менее 4,7 г, а также банкет на 550 гостей, где запланировано несколько видов алкоголя.

Читайте также: Значки из золота, четыре вида алкоголя: в Татарии объявлен бюджетный тендер