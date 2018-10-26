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Скончался Вахтанг Вачнадзе, один из конструкторов и создателей «Бурана»

Наука

Советский конструктор ракетной и космической техники ушел из жизни в возрасте 89 лет

Москва, 26 октября 2018, 00:09 — REGNUM  Ушел из жизни советский и российский ученый-конструктор Вахтанг Вачнадзе, один из создателей баллистических ракет, космических станций, пилотируемых кораблей и ракетно-космических систем, сообщает 25 октября госкорпорация «Роскосмос».

Вахтанг Вачнадзе родился в белорусском городе Бобруйск в 1929 году. Закончил Московский авиационный институт, работал начальником производства, главным инженером, генеральным директором ведущих предприятий ракетно-космической сферы СССР.

Принимал непосредственное участие в создании баллистических и космических ракет, автоматических космических станций, спутников, пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», орбитальной станции «Мир», грузовых космических кораблей «Прогресс».

Самым знаменитым проектом с его участием и руководством была программа ракетно-космической системы «Энергия-Буран».

За свои выдающиеся заслуги Вахтанг Вачнадзе был награжден Ленинской премией, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак почета» и Октябрьской Революции.

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