Четверг, 25 Октября 2018 года
17:07:01 МСК

Видео: учёные разработали дроны, которые могут открывать двери

Наука

Дроны способны перемещать грузы массой, которая в 40 раз превышает их собственную

Вашингтон, 25 октября 2018, 15:41 — REGNUM  Учёные из США и Швейцарии разработали два дрона, которые могут открывать двери и распределять задачи между собой. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Дроны способны перемещать грузы массой, которая в 40 раз превышает их собственную. Они цепляются за поверхности с помощью шипов или адгезивной поверхности и тянут объекты при помощи лебёдки и троса.

Учёные представили видео, на котором пара таких дронов открывает дверь с нажимаемой ручкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные провели эксперимент, в ходе которого столкнули дрон с крылом самолёта на скорости 383 километра в час.

Читайте также: Видео: учёные столкнули дрон с крылом самолёта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить