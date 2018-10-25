Видео: учёные разработали дроны, которые могут открывать двери

Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Учёные из США и Швейцарии разработали два дрона, которые могут открывать двери и распределять задачи между собой. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Дроны способны перемещать грузы массой, которая в 40 раз превышает их собственную. Они цепляются за поверхности с помощью шипов или адгезивной поверхности и тянут объекты при помощи лебёдки и троса.

Учёные представили видео, на котором пара таких дронов открывает дверь с нажимаемой ручкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные провели эксперимент, в ходе которого столкнули дрон с крылом самолёта на скорости 383 километра в час.

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