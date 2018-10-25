Медведев поздравил Российскую академию образования с юбилеем

Москва, , 15:33 — REGNUM Сегодня, 25 октября, Российская академия наук празднует 75-летие со дня основания. Со знаменательной датой вуз поздравил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день РАО стала ведущим научно-методическим и экспертным центром, «которому отводится ключевая роль в развитии системы образования».

«Уже многие годы вы […] ставите высокую планку перед педагогами-новаторами, поддерживаете талантливых учителей, воспитателей, профессоров вузов. Сохраняя лучшие традиции отечественной педагогики, вы всегда открыты для новых идей, успешно сочетаете научные исследования с практикой», — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Медведева, «искреннее стремление улучшить систему образования, сделать её современной и эффективной заслуживает особого уважения и благодарности».

«От всей души желаю вам новых успехов и процветания», — добавил председатель правительства РФ.

Напомним, история деятельности Российской академии наук начинается с 6 октября 1943 года, когда Совет Народных Комиссаров СССР утвердил проект постановления Совнаркома РСФСР об организации Академии педагогических наук РСФСФ — первого комплексного научно-исследова­тельского учреждения в области педагогики.

Добавим, что сегодня, 25 октября, новым президентом Российской академии образования был выбран декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко. С октября 2013 года этот пост занимала Людмила Вербицкая.