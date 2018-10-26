Фашистские идеи современной «науки»

Москва, , 02:07 — REGNUM Как оказалось, фашизм для нынешнего капитализма — это не опасное отклонение от нормы, как пытались когда-то его оценить. Почему фашизм для нынешнего капитализма становится всё более естественным, обсуждает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Фундаментальное неравенство людей, возможность разделить их на «категории», которые сам человек никогда изменить якобы не сможет, — на такой базе выстраивать людей по принципу «лучше-хуже» — это и есть идеологическая основа фашизма. Всё остальное, включая самые страшные исторические примеры, есть более или менее далеко зашедшие следствия из названной причины.

И хотя сейчас открыто демонстрировать самые неприглядные черты фашизма считается неприличным, но поддерживать его идеологические основы, забывая о том, к чему они могут привести, почему-то нередко бывает вполне респектабельным. Особенно в научной среде, где некоторые недоучившиеся ученые, интерпретируя результаты экспериментов, делают из них далеко идущие выводы и подкрепляют их весьма умозрительными доказательствами. В полной мере это относится к книге «Максимальный репост: как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям» Борислава Козловского, где автор договорился вполне фашистского вывода о том, что генетика (!) в определенной мере (пред)определяет политические взгляды человека. И неважно, что автор в своих умопостроениях пытается защищать некий либерализм, являющийся, по его мнению, прогрессивной степенью развития хомо сапиенс.

Читайте статью Генетический либерализм головного мозга и фашизм под прикрытием науки и другие публикации Дмитрия Третьякова о психологических аспектах современной политики.