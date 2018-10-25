Четверг, 25 Октября 2018 года
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Учёные: киты перестают петь, когда слышат приближение морских судов

Наука

Минимальное расстояние до судна, на котором киты продолжают петь, составляет от 1,2 до 1,4 километров

Учёные: киты перестают петь, когда слышат приближение морских судов
tpsdave
Кит

Токио, 25 октября 2018, 12:32 — REGNUM  Учёные из Японии пришли к выводу, что горбатые киты перестают петь песни, когда слышат шум морских судов. Об этом сообщается в журнале PLoS ONE.

Учёные установили под водой записывающие устройства и в течение трёх месяцев фиксировали песни китов и шум от проплывающих мимо кораблей. Ежедневно исследователи записывали песни этих животных.

Выяснилось, что минимальное расстояние до судна, на котором киты продолжают петь, составляет от 1,2 до 1,4 километров. Если это расстояние становилось меньше, то 10 из 12 китов прекращали петь или уменьшали длину песни.

Отмечается, что такое поведение, вероятно, помогает китам адаптироваться к быстро движущемуся источнику шума.

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Научные исследования
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