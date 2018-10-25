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На спутнике Сатурна Дионе астронавты обнаружили загадочные полосы

Наука

Их наличие заставило учёных задуматься о том, как происходила эволюция систем планеты-гиганта

На спутнике Сатурна Дионе астронавты обнаружили загадочные полосы
Иллюстрация: Photojournal.jpl.nasa.gov
Диона на фоне Сатурна

Вашингтон, 25 октября 2018, 12:03 — REGNUM  На спутнике Сатурна Дионе учёные выявили уникальные линейные особенности. Как правило, длина полос 100 километров, а ширина не превышает 5 км. При этом они гораздо ярче, чем окружающий ландшафт. Результаты и выводы исследователей публикует журнал Geophysical Research Letters.

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Отмечается, что такие «цветные полосы» были обнаружены на поверхности сразу трёх лун планеты-гиганта — Дионы, Реи и Энцелада. Изначально учёные считали их результатом вулканической или тектонической активности. Однако астрономы склоняются к экзогенному характеру происхождения этих полос, предположив недавний или даже продолжающийся процесс в системе Сатурна. По словам исследователей, они могли сформироваться под воздействием ударов крупных частиц, падавших из колец Сатурна, соорбитальных спутников или встречающихся планетоцентрических обломков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа астрономов из Японии и Франции выдвинула предположение, что некоторые крупные спутники Сатурна могли рождаться и умирать до 20−30 раз за историю существования планеты-гиганта. Смоделировав эволюцию предшественников двух спутников Сатурна — Реи и Дионы, учёные выяснили, что при наличии на орбите Сатурна крупных осколков из них может сформироваться один крупный спутник в течение нескольких десятилетий.

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Научные исследования
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