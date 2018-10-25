Статью учёных из России о вывозе мусора отметили на конференции в Марокко

Саратов, , 11:11 — REGNUM Исследование по теме вывоза твердых бытовых отходов из городов, проведенное учёными Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю. А., признали лучшим на международной конференции в Марокко. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

III Международная конференция по приложениям в рамках концепции «Умный город» проходила в Университете имени Абдельмалек Эссади с 7 по 13 октября. Выступивший на ней профессор СГТУ Виталий Печенкин представил доклад на тему «Моделирование сетями Петри системы вывоза твердых бытовых отходов в рамках проекта «Умный чистый город». Авторами этой публикации стала группа учёных университета.

Итогом мероприятия стало признание исследования и награда «Лучшая статья конференции».

В вузе отметили, что международное мероприятие проводится ежегодно в различных вузах мира. Конференция является форумом ученых, исследователей и разработчиков в сфере здравоохранения, информационных технологий, промышленного производства для обсуждения и обмена экспериментальными или теоретическими результатами, новыми проектами, опытом производства, тематическими исследованиями и идеями в области умного города.

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