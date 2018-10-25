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Европейские ученые обнаружили ранее неизвестный вид археоптерикса

Наука

Он получил название Archaeopteryx albersdoerferi

Европейские ученые обнаружили ранее неизвестный вид археоптерикса
James L. Amos
Ископаемые останки археоптерикса

Дайтинг, Германия, 25 октября 2018, 10:37 — REGNUM  Палеонтологи заявили об обнаружении нового вида археоптерикса — промежуточного звена между древними рептилиями и современными птицами. Об этом пишет журнал Historical Biology.

Обнаруженная в баварском Дайтинге окаменелость с отпечатком древнего животного была изучена в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле с помощью компьютерной томографии. Ученые назвали новый вид Archaeopteryx albersdoerferi — по имени палеонтолога Раймунда Альберсдёрфера.

По словам соавтора исследования Пера Альберга из шведского университета в Упсале, этот вид более близок к птицам, чем к динозаврам. Теперь гораздо увереннее, чем по результатам предыдущих исследований, можно доказать, что археоптерикс — предок птиц.

В мире изучены всего около десятка отпечатков археоптерикса, и все они были обнаружены на территории современной Баварии. Их возраст оценивается примерно в 150 млн лет.

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Палеонтология
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