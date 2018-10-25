Европейские ученые обнаружили ранее неизвестный вид археоптерикса

Дайтинг, Германия, , 10:37 — REGNUM Палеонтологи заявили об обнаружении нового вида археоптерикса — промежуточного звена между древними рептилиями и современными птицами. Об этом пишет журнал Historical Biology.

Обнаруженная в баварском Дайтинге окаменелость с отпечатком древнего животного была изучена в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле с помощью компьютерной томографии. Ученые назвали новый вид Archaeopteryx albersdoerferi — по имени палеонтолога Раймунда Альберсдёрфера.

По словам соавтора исследования Пера Альберга из шведского университета в Упсале, этот вид более близок к птицам, чем к динозаврам. Теперь гораздо увереннее, чем по результатам предыдущих исследований, можно доказать, что археоптерикс — предок птиц.

В мире изучены всего около десятка отпечатков археоптерикса, и все они были обнаружены на территории современной Баварии. Их возраст оценивается примерно в 150 млн лет.

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