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Землю удалось сфотографировать с расстояния 43 млн км

Наука

В августе 2018 г. NASA запустило космическую автоматическую станцию Parker Solar Probe для исследования Солнца

Землю удалось сфотографировать с расстояния 43 млн км
Иллюстрация: Svs.gsfc.nasa.gov
Космическая автоматическая станция Parker Solar Probe

Вашингтон, 25 октября 2018, 09:16 — REGNUM  Космическая автоматическая станция Parker Solar Probe, которая находилась на расстоянии около 43 млн км от Земли, передала жителям планеты фотографию. Об этом сообщает ТАСС.

Фото Земли с камеры, предназначенной для фотографирования солнечной короны, было сделано 25 сентября текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 г. NASA запустило космическую автоматическую станцию Parker Solar Probe для исследования Солнца. Запланировано, что зонд, который в течении семи лет будет сближаться с Солнцем, должен будет подлететь к звезде на рекордно близкое расстояние — 6 млн км.

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