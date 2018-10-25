Китай вывел новый спутник на орбиту для наблюдения за океаном

Пекин, , 05:41 — REGNUM Китай успешно вывел на орбиту спутник Haiyang-2B для наблюдения и исследований океана, сообщает пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Спутник был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Его предназначение — вести наблюдения за метеорологической обстановкой, состоянием водной поверхности, изменениями температуры и цвета морской воды. Предполагается, что в будущем спутник должен сыграть роль в прогнозировании природных катастроф.

Также спутник способен распознавать морские суда и собирать данные с буев, находящихся в океане. Это также должно помочь в исследовании моря.