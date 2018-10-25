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Китай вывел новый спутник на орбиту для наблюдения за океаном

Наука

В будущем спутник должен сыграть роль в прогнозировании природных катастроф

Пекин, 25 октября 2018, 05:41 — REGNUM  Китай успешно вывел на орбиту спутник Haiyang-2B для наблюдения и исследований океана, сообщает пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Спутник был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Его предназначение — вести наблюдения за метеорологической обстановкой, состоянием водной поверхности, изменениями температуры и цвета морской воды. Предполагается, что в будущем спутник должен сыграть роль в прогнозировании природных катастроф.

Также спутник способен распознавать морские суда и собирать данные с буев, находящихся в океане. Это также должно помочь в исследовании моря.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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