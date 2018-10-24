Краткий курс истории гомосексуализма в России

Александр Томилин, , 21:52 — REGNUM

Одно из грязных ругательств в русском языке обозначает принадлежность человека к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Мягче говоря, назвать человека голубым — значит сильно оскорбить его. Однако с некоторых пор на Западе стало принято оных любить и носить на руках, сдувая пылинки и разрешая им всё и даже больше. А несогласных с этой любовью — низводить до уровня существа, промежуточного между тараканом и вошью.

Поэтому здоровое неприятие в России нетрадиционной сексуальности вызывает на Западе волну возмущения. Одним из выплесков оной является книга оксфордского профессора Дана Хейли, который специализируется на истории гомосексуализма в России ХХ века. Предыдущие его книги охватывали революционную эпоху, советскую медицину и маскулинность в русской культуре. Нынешняя же доводит повествование от сталинской эпохи до наших дней. Ибо в нынешней гомофобии россиян, оказывается, виноват… Сталин!

Не секрет, что благодаря «лагерной прозе» многие в России узнали, кто такие «петухи», «опущенные» и много чего неприличного. Автор сделал началом своей истории гомосексуализм в советских тюрьмах и лагерях, ибо если в 1930—1950-е годы через них прошли массы людей, то они приобщались к тюремной культуре с её «понятиями», в том числе и гомосексуальными. Оттуда-де и пошли «нетрадиционные», не вписываясь в традиционную гетеросексуальную парадигму. Как быть честному гею, где все кругом одни гетеро, и как они распознавали своих, где были сходки, как об этом было можно узнать — целая наука, породившая особую субкультуру! Если бы автор ограничился исследованием субкультуры геев, можно было бы окончить рецензию похвалой. Но он непременно стремится открыть читателю глаза — почему же мы в России не любим этих людей так, как любят их на Западе? В книге чётко описаны истоки: православная нравственность, законы империи, которые осуждали и запрещали содомию. Учитывая же, что русский народ и другие народы, жившие с нами бок о бок, приняли это и сохраняют до сих пор, удивительно, что автор не рассмотрел гомофобию с этой, традиционной и добровольной, стороны? Тайна сия велика есть…

Но справедливости ради стоит отметить, что автор вскрывает причины появления многих простонародных культурных стереотипов и штампов: от угрозы надругаться над собеседником до представления о том, что интеллигент — непременно «из этих».

Как исследование о проявлениях гомосексуализма в советскую эпоху и развития гей-субкультуры в контексте традиционной сексуальной парадигмы — безусловно, книга представляет интерес как культурологическое исследование. Но когда речь идёт о нашем времени, книга превращается в тенденциозную и необъективную. Поэтому книга показательна не только как исследование неизвестных и грязных страниц быта советской эпохи, но и как образчик того, как на Западе наука идёт вслед господствующей идеологии.