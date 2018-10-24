В Петрозаводском университете разработали имитаторы биологических жидкостей

Петрозаводск, , 15:45 — REGNUM Учёные Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) разработали имитаторы биологических жидкостей человека, которые позволят проходить студентам безопасное обучение клинической практике, сообщает 24 октября пресс-служба вуза.

«Раньше студентов-медиков учили методам клинической диагностики с помощью донорской крови и ее компонентов. Это дорого и небезопасно — есть риск заразиться скрытыми инфекциями. В ПетрГУ создали имитатор, который с виду и по функциям не отличается от настоящей крови», — сообщил директор Единого многофункционального центра модульного обучения И.В. Шубин.

Он напомнил, что лица, не прошедшие специальное обучение и аттестацию, не могут работать с цельной кровью и ее компонентами — это требование федерального закона. Однако именно к этой категории относятся студенты медицинских вузов и колледжей, которым в числе прочего приходится учиться методикам клинической диагностики. Это противоречие разрешили в ПетрГУ с помощью предложенной симуляции.

В настоящее время сотрудники Института высоких биомедицинских технологий проводят демонстрационное обучение использованию разработанных тест-систем в действии.

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