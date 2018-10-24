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На Гавайях исчез остров после урагана

Наука

Площадь песчано-гравийного острова составляла 4,5 гектара

Гонолулу, США, 24 октября 2018, 15:21 — REGNUM  Один из островов Гавайского архипелага был полностью смыт в результате урагана «Валака». Об этом сообщает Honolulu Civil Beat.

Исчезновение острова Ист-Айленд на северо-западе архипелага учёные обнаружили по спутниковым снимкам. В ближайшее время планируется выехать на место для исследования.

Площадь песчано-гравийного острова составляла 4,5 гектара. На нём обитали гавайские тюлени и зелёные черепахи.

Отмечается, что это уже второй остров, который потерял атолл Френч-Фригат-Шолс. Но при этом остров Триг ранее разрушился предсказуемо и постепенно.

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Научные исследования
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