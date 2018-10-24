Третий спутник «Благовест» запустят с Байконура 25 декабря

Москва, , 14:59 — REGNUM Спутник «Благовест» планируется запустить с космодрома «Байконур» 25 декабря. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости источник на космодроме.

Предполагается, что спутник будет доставлен на «Байконур» в середине ноября. Он будет запущен на ракете-носителе «Протон-М».

Отмечается, что предназначенные для этого пуска ракета и разгонный блок «Бриз-М», уже находятся на космодроме.

Планируемый пуск будет третьим в ходе создания глобальной коммуникационной системы Минобороны России, в которую войдут четыре аппарата. Первые два пуска были осуществлены 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года. Заключительный, четвертый, пуск намечен на начало 2019 года.

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