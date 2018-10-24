Учёные создали нейросеть, различающую людей на видеозаписях

Нью-Дели, , 14:43 — REGNUM Учёные из Индии разработали нейросеть, которая может различать на видеозаписях людей определенного роста, пола и в одежде определённого цвета. Об этом сообщается на сайте Arxiv.org.

Алгоритм работает в несколько этапов. Сначала проводится семантическая сегментация кадров, в которых выделяется только те области, где есть люди.

Затем вычисляется рост человека с учетом перспективы на разных кадрах. Затем он определяет цвет одежды на туловище. Но если не хватило этих параметров, алгоритм может отфильтровать оставшихся людей по полу.

Отмечается, что нейросеть позволит существенно сузить объем просматриваемых человеком данных при поиске людей на видеозаписях.

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