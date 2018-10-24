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Молодежную науку на Дальнем Востоке будет координировать доцент ДВФУ

Наука

Он вошёл в профильный координационный совет при президенте России

Владивосток, 24 октября 2018, 14:33 — REGNUM  Председатель Совета молодых ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) доцент Илья Купряшкин вошел в координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте России, сообщает 24 октября пресс-служба университета.

Отмечается, что масштабное событие с участием 100 научных лидеров из регионов России состоялось в Сочи в рамках Международного саммита молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки».

«Теперь наша задача — выступить интегратором молодежной науки на Дальнем Востоке: связать региональные советы единой повесткой, выстроить приоритеты научного развития, координировать действия, способствующие достижению федеральных задач, обмениваться лучшими практиками и содействовать их распространению», — прокомментировал событие Купряшкин.

Всероссийский съезд Советов молодых ученых проводится с целью объединить исследователей в решении стратегических задач государства, и по итогам — адресно направить административные и грантовые ресурсы на поддержку и тиражирование успешных проектов. Ученые встречаются с ведущими экспертами, представляют свои инициативы и проекты по реализации стратегии научно-технологического развития России.

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Молодежная политика в РФ
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