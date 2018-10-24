Собаки способны отличать слова от бессмысленного набора звуков — учёные

Атланта, США, , 13:14 — REGNUM Собаки обладают способностью воспринимать человеческую речь и отличать её от псевдослов. К такому выводу пришли американские учёные по результатам проведённого с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии эксперимента. Об этом сообщает Frontiers in Neuroscience.

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Всего в исследованиях приняло участие 12 собак. До этого в течение нескольких месяцев хозяева обучали их распознавать название того или иного предмета на слух. Затем учёные анализировали активность мозга собаки. Как оказалось, эти животные не просто могут отличать слова от псевдослов, но и делают это специфическим образом — их мозг проявляет активность, отличную от человеческого мозга. Так, у собак при восприятии псевдослов наиболее активны височно-теменные доли мозга, тогда как у человека это происходит наоборот — когда произносятся реальные слова.

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«Собаки, как мы знаем, понимают голосовые команды, а значит, можно предположить, что они должны отличать слова от псевдослов. Наш эксперимент показал, что это предположение соответствует истине», — рассказал сотрудник Университета Эмори Эшли Причард.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Великобритании выяснили, как собаки используют мимику в «общении» с людьми. Животные таким образом демонстрируют человеку свои эмоции. Учёные предположили, что собаки приобрели эту способность менять мимику в процессе одомашнивания.

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