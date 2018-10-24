Ученые приблизились к разгадке секрета черной вдовы

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Американские ученые стали ближе к пониманию того, как пауку черной вдове удается ткать паутину с прочностью стали. Итоги их исследования опубликованы в журнале PNAS.

Специалисты ранее установили последовательность аминокислот, из которых состоит белок для паучьих нитей. Было известно, где белок формируется и как пауки сплетают отдельные волокна, однако полученная в лабораториях паутина уступала по прочности нитям черной вдовы.

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Как рассказал один из исследователей Натан Джанесски, не хватало сведений о том, что происходит в шелковых железах паука и его прядильном канале на наноуровне. Найти ответ помогли технологии стереоскопии ядерного магнитного резонанса.

Оказалось, что белки в организме паука изначально принимают форму сложных составных кластеров из молекул, тогда как ученые использовали более простые структуры. Теперь им предстоит повторить «технологию» черной вдовы в лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американским специалистам удалось создать искусственную паутину, сопоставимую с настоящей по механическим свойствам.

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