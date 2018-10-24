Учёные обнаружили у азиатских слоних склонности к математике

Москва, , 12:42 — REGNUM Азиатские слоны обладают достаточно большими математическими способностями. Такие выводы на основе проведённых исследований сделали японские учёные. Статья на эту тему опубликована в специализированном научном журнале Journal of Ethology.

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Научно доказано, что самки слонов могут даже различать большее и меньшее количество предметов и оперировать числами в пределах восьми. Эксперимент проводился на трёх взрослых азиатских слонах. При этом правильные ответы в большинстве случаев давали именно слонихи, в то время как самцы ошибались гораздо чаще.

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Процесс восприятия животными чисел учёные представили на основе нескольких моделей. Так. согласно первой, животные не умеют считать и не понимают числа, а вместо числа они представляют себе некоторое количество чего-нибудь, например небольшой объём жидкости. По другой версии, животные могут отождествлять отдельные объекты с числами до трёх — четырёх и в этих пределах посчитать количество объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США и Великобритании пришли к выводу, что серые дельфины способны анализировать информацию при охоте на добычу и планировать свои дальнейшие действия. Оказалось, что дельфины начинают эхолокацию почти сразу после погружения. Предположительно, они это делают для оценки глубины. При этом они подают сигналы до того момента, пока не найдут скопление еды.

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