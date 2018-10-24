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«Академическая история Югры» составит восемь томов

Наука

Готовится к изданию академический труд по истории ХМАО

Ханты-Мансийск, 24 октября 2018, 13:10 — REGNUM  К изданию готовится «Академическая история Югры» объёмом в восемь томов. Она станет одним из источников для новой 20-томной «Истории России», подготовкой которой по поручению президента России Владимира Путина сейчас занимаются ученые Российской академии наук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве ХМАО.

24 октября 2018 года состоялось первое заседание редакционного совета по созданию академического издания. Над многотомным научным трудом работают историки из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска и Сургута.

«В год 900-летия первого упоминания о Югре в русских исторических летописях мы начинаем работу над уникальным проектом не только для нашего региона, но и для всей России. Решения по дальнейшему развитию автономного округа должны приниматься с учетом осмысления нашего исторического, социокультурного развития и современных тенденций», — заявила глава региона Наталья Комарова.

Губернатор ХМАО также отметила, что помимо истории, жители автономного округа хотели бы систематизировать знания о недрах региона.

Отметим, ранее учёные Российской академии наук зафиксировали следы наличия страны Югории с населявшим её югорским народом в «Повести временных лет» и «Поучении Владимира Мономаха». Учёные полагаются на рассказ 1118 года, представленный новгородским посадником, сборщиком ясака Гюратой Роговичем.

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История: наука и понимание современности
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