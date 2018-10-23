Царская Россия на войне

Москва, , 23:44 — REGNUM В 2016 году в США под редакцией профессора военной академии в Вест-Пойнте Фредерика Кагана и профессора Канзасского университета Робина Хингама вышла коллективная монография западных историков, освещающая военную историю России от Дмитрия Донского и до февральской революции 1917 года. Размах не может не впечатлять, тем более что соавторами выступили известные российскому читателю Брюс Меннинг и Дэвид Схиммельпеник ван дер Ойе. О чём же рассказывает столь впечатляющая, уже на этапе знакомства, книга?

В основу изучения русских вооружённых сил от позднего средневековья до начала ХХ века авторы положили факторы территории, модернизации и государственной идеологии. Ибо территориальная экспансия во многих случаях была равна войне. Модернизация позволяла не только удерживать завоёванное, но и улучшать армию для защиты нажитого и приобретения нового. А цели и задачи этой армии и пути модернизации и территориальной экспансии зависели уже от идеологии государства. В истории происходило взаимовлияние всех этих факторов, например, русско-японская война 1904−1905 гг. началась в результате стремления государства на Восток, а после поражения России началась модернизация армии и сменилась идеология, равно как и направление — от экспансии к оборонительным задачам.

Началом избран 1453 год — год последней усобицы на Руси, после которой началась история уже централизованного Московского государства. Тогда, по мнению авторов, можно говорить о государственной армии, переходной от средневековья к новому времени. Однако период XV—XVII веков лишь подготовительный к эпохе Российской империи, на которую сделан главный акцент в книге. Особо внимание заострено на создании армии — от Петра Великого до Наполеоновской эпохи и на закате Империи — войны с Японией и Германией. Акцент сделан на военных преобразованиях как причинах или следствиях военно-политической истории России, причём авторы стараются не только описывать события, но и анализировать — к каким последствиям привело военное реформирование и насколько оно отвечало требованиям времени и армии?

Да, книга не будет подробно разбирать все войны и рассказывать о них. Война важна лишь в том случае — насколько она отразилась на жизни страны, а значит и армии. Лишь с этих позиций авторы рассматривают войны России.

При чтении приятно видеть грамотное понимание и трактовку авторами русских военных и исторических терминов, а многие главы написаны людьми — профессионалами в своих областях. Глава, посвящённая японской войне, написана Д. Схиммельпеником ван дер Ойе, специализирующимся на истории России на Востоке, в частности — русско-японской войне. Отдельно выделен флот и рассмотрена его история с XVIII века и до японской войны.

Фактически книгу можно было смело назвать историей военных реформ русской армии. Несмотря на столь широкий охват, это профессиональное освещение русской армии как института, написанное по-военному: кратко, ясно, красиво.