На юге Турции обнаружена печать, которой около 9 тыс. лет

Мерсин, Турция, , 14:40 — REGNUM Археологи обнаружили печать, которой около 9 тыс. лет, на юге Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Печать, которую относят к седьмому тысячелетию до нашей эры, была обнаружена в ходе раскопок в городе Мерсин. Находка принадлежит группе археологов во главе с Изабеллой Каневой из итальянского Университета Саленто. Помимо нее, также был обнаружен наконечник стрелы из обсидиана и ряд других находок.

«Мы обнаружили печать, которой около 9 тыс. лет. Печать указывает на частную собственность. На ней также нанесены геометрические узоры», — отметила Канева.

Канева добавила, что в ходе экспедиции, которая продолжалась два с половиной месяца, удалось лучше узнать историю этого региона.