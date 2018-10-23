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В Швеции студент создал пластик из крахмала

Наука

При изготовлении материала применяется только вода и крахмал

Стокгольм, 23 октября 2018, 12:30 — REGNUM  В Швеции студент Лундского университета Понтус Тренквист создал материал, похожий по свойствам на пластик, из картофельного крахмала. Об этом сообщает Huffpost.

По словам Тренквиста, при изготовлении материала применяется только вода и крахмал. При этом он способен разлагаться в течение всего двух месяцев.

Утверждается, что из такого материала можно делать посуду и столовые приборы. Так, студент представил на одном из конкурсов нож и вилку, изготовленные из «картофельного пластика».

Отметим, что в последнее время экологи всё чаще стали говорить о чрезмерной загрязнённости Мирового океана пластиковыми отходами. По оценкам специалистов, в океане насчитывается около 8 т пластика.

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